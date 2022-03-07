Народный депутат задержан при попытке пересечь границу с Польшей

Внефракционный народный депутат Евгений Шевченко был задержан при попытке перейти украино-польскую границу. Эту информацию подтвердил агентству «Интерфакс- Украина» источник в правоохранительных органах.



При этом собеседник агентства не привел дополнительных деталей задержания.



Выезд из Украины мужчин от 18 до 60 лет в настоящее время запрещен.



В 2019 году Шевченко был избран депутатом Верховной Рады от партии «Слуга народа» как беспартийный.



Шевченко известен своими симпатиями пропагандисту Анатолию Шарию, бывшему премьеру Николаю Азарову (оба находятся под санкциями в Украине), а также белорусскому диктатору Александру Лукашенко. Участвовал в пропагандистских программах на российском телевидении.