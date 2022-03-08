Минимум 18 человек погибли, включая двух детей, в результате удара по Сумам

Последствия авиаудара в Сумах. Скриншот из видео

В результате авиаудара по жилому сектору города Сумы 7 марта по меньшей мере 18 человек погибли, в том числе два ребенка. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.



Он отметил, что разбор завалов еще продолжается.



«В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей», - говорится в сообщении ГСЧС.







Кроме того, по сообщению главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, российская артиллерия также разбомбила Ахтырку вечером 7 марта.