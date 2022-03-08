В Сумах в результате авиаудара погибли девять человек, среди них двое детей

В результате авиаудара по жилому сектору города Сумы 7 марта девять человек погибли, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.



«В 23:09 на место происшествия выезжали спасатели, которые разбирали разрушенные конструкции домов и ликвидировали пожар. Удалось деблокировать женщину, травмированную передали медикам. Также из-под завалов извлекали тела погибших людей», - говорится в сообщении.



Кроме того, по сообщению главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого, вражеская артиллерия также разбомбила Ахтырку вечером 7 марта.