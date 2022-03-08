Грабежи, насилие, пропаганда. В Генштабе ВСУ рассказали, чем занимается РФ на захваченных территориях

Российские войска продолжают наступательную операцию, но темп продвижения их войск значительно замедлился. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сегодня утром.



Отмечается, что группировка украинских сил обороны продолжает вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон. На Северском направлении защищают Чернигов.



Силы обороны Киева продолжают защищать столицу за внешним рубежом обороны и дополнительно на определенных направлениях.



В Южной операционной зоне проводят оборонительную операцию вдоль государственной границы и прикрывают морское побережье, ведут оборонительные бои в пригороде Николаева.



В других направлениях идет стабилизационная операция — там территориальная оборона выполняет задачи в определенной операционной зоне.



Группировка украинских Воздушных сил успешно отражает ракетно-авиационные удары и средства воздушного нападения оккупантов, прикрывает критические объекты и группировку войск, подчеркнули в Генштабе.



Там также заявили, что российские войска деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и к нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.



Так, в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях, на территориях, временно занятых оккупантами, фиксируют факты грабежей, насилия в отношении местных жителей, захват гражданских помещений.



Есть факты использования сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройства огневых позиций в густонаселенных районах и объектах гражданской инфраструктуры.



На территории временно занятых оккупантами Херсонской и Николаевской областей после 24 февраля для влияния на местное население они используют подразделения психологической борьбы.

По имеющейся информации Генштаба, уже создано около 10 тактических групп психологической борьбы с задачами провести пропагандистскую работу с местным населением.



Российские военные запугивают население северной части оккупированного Крыма наступлением Вооруженных сил Украины. Кроме того, ФСБ создает оперативные группы для работы с населением, в частности, для выявления сопротивления.