В Луганской области ночью оккупанты обстреляли жилые дома, садик и интернат

В Луганской области в ночь на 8 марта в ходе обстрела российскими оккупантами три человека получили ранения, еще одна женщина погибла, повреждены жилые дома, детский сад и психоневрологический интернат. Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Обстрелы в городе Рубежное начались около 22:40. Кроме того, оккупанты обстреляли жилые кварталы в Кременной.



Также российские захватчики повредили здание областного психоневрологического интерната в Попасной, а под утро снаряд пробил крышу детского сада в Северодонецке.



Глава Луганской области добавил, что сегодня эвакуационного поезда из Лисичанска не будет из-за повреждения путей. Ожидается два поезда из Лимана: ориентировочно в 12:30 и в 17:00.



По состоянию на 7 марта в Луганской области 22 населенных пункта полностью лишены электроэнергии, еще 14 - обесточены частично.