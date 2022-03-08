Украина объявила о гумкоридоре из Сум в Полтаву, но эвакуацию может сорвать Россия

Сегодня, 8 марта, должен начать работу гуманитарный коридор для города Сумы, введение которого официально подтвердило министерство обороны России. Однако у украинской стороны есть информация, что РФ сорвет договоренности.



Об этом на брифинге рассказала вице-премьер-министр Ирина Верещук.



«Сегодня должен заработать гуманитарный коридор для города Сумы. Этот факт официально согласован vинистерством обороны России в соответствующем письме к международному комитету Красного креста. То есть документальное подтверждение имеет и Красный крест, и мы как сторона, с которым согласовывалось открытие гуманитарного коридора. Маршрут для гуманитарного коридора один для эвакуации людей: Сумы-Голубовка–Лохвица–Лубны–Полтава», – сказала Верещук.



Она подчеркнула, что стороны не согласовывали никаких других маршрутов гуманитарного коридора. При этом министр сообщила, что Украина располагает информацией о том, что российская сторона запланировала срыв работы гуманитарных коридоров и планирует манипуляции с маршрутом, чтобы заставить людей поехать по другому пути – несогласованному и небезопасному.



«Призываем российскую сторону не прибегать к манипуляционным действиям и выполнить обещание, зафиксированное документально. Речь идет об эвакуации с города Сумы в город Полтава гражданских жителей, в том числе иностранных студентов, в частности граждан Республики Индия и Китайской Народной Республики. Также речь идет о доставке гуманитарным коридором в город Сумы соответствующих гуманитарных грузов, в частности продуктов питания и крайне необходимых лекарств», – сказала она.

По словам Верещук, Украина готова полностью обеспечить весь путь по согласованному маршруту, о чем проинформировала как Красный крест, так и российскую сторону.



Она также сообщила, что стороны договорились о начале режимы тишины по маршруту в 9:00 по киевскому времени, а временные рамки гуманитарного коридора обозначены промежутком с 9:00 до 21:00.

«По всему маршруту должны быть убраны какие-либо преграды для движения соответствующих колонн как с людьми, которые выезжают из города Сумы, так и гуманитарными грузами, которые доставляются в город Сумы. Колонна с гуманитарными грузами будет двигаться в город Сумы по маршруту Лохвица–Андриящевка–Ромны–Недригайлов–Сумы. Реальное прекращение огня в рамках движения гуманитарного коридора станет основанием для оповещения населения о возможности эвакуироваться. Договорено, что в 10:00 первая колонна должна начать движения с города Сумы. Также вслед за колонной будет двигаться цивильное население на собственном автотранспорте», – пояснила министр.



Кроме того, Верещук отметила, что Украина отправила российской стороне и Красному кресту разработанные маршруты для гуманитарных коридоров: Волноваха–Запорожье, Мариуполь–Запорожье, Киев и Киевская область по направлению Западной Украины, а также Харьков и Харьковская область по направлению Западной Украины.