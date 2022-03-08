На Луганщине частично или полностью обесточено 36 населенных пунктов, почти - 30 без газа

В Луганской области обесточены 36 населенных пунктов, из них 22 полностью, частично ограничена подача воды в городах Попасная, Золотое и Лисичанск, и полностью в селах Нижнее, Нижнее-1 и Новотошковка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



Он отметил, что в Северодонецке и Лисичанске проблемы с теплоснабжением.



«Северодонецк - отключено 180 многоквартирных домов (повреждение котельной), Лисичанск, в связи с отсутствием электро-, водоснабжения приостановлено работу 7 котельных», - сообщил глава обладминистрации.



Также, по его словам, в результате боевых действий повреждены газопроводы разных диаметров и разного давления или закрыты задвижки на выходе из газораспределительных станций. Без газоснабжения 8 сел полностью и 21 населенный пункт частично, включая города Северодонецк, Попасная, Золотое, Личисанск, Горское, Кременная, Рубежное, пгт Тошковка и Петропавловка.