Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Shell и ВР отказываются от закупки российской нефти и газа

08 марта 2022, 15:51

Shell и ВР отказываются от закупки российской нефти и газа

Британско-нидерландская компания Shell отказывается от закупки российской нефти и газа. А также полностью уходит с рынка Российской Федерации. Об этом сообщает издание nu.nl.

Сообщается, что ранее Shell говорил об отказе от инвестиций в добычу нефти и газа в России, но теперь также прекращает работу почти 400 своих автозаправочных станций. Кроме того, компания не будет покупать нефть и газ в России.

Отмечается, что решение было принято после резкой критики того, как Shell купила партию российской нефти через нефтетрейдера Trafigura по относительно низкой цене в то время, как мировые компании уходят из России из-за ее войны против Украины.

Также от закупок нефти и газа в России отказывается транснациональная нефтегазовая компания BP, передает DW.

Еще по теме

Организации
Shell
Прочее
Газ Война Нефть

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
17:21
Здания иностранных дипмиссий в Мариуполе и Харькове попали под обстрелы, есть разрушения
15:51
Shell и ВР отказываются от закупки российской нефти и газа
14:35
Ирпень, Буча, Гостомель. В пригороде Киева — гуманитарная катастрофа
14:18
ООН: Из Украины за 12 дней войны выехали более двух миллионов человек
14:10
Эвакуацию из Сум приостанавливали из-за обстрелов
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
13:09
На Луганщине частично или полностью обесточено 36 населенных пунктов, почти 30 — без газа
12:54
Штаб ООС: Гуманитарный коридор из Мариуполя открыть не удалось, российские войска снова атаковали
12:22
Зеленский: В Мариуполе от обезвоживания умер ребенок
11:14
Зеленский: Я готов к диалогу, но мы не готовы к капитуляции
10:27
Янукович написал письмо Зеленскому, в котором предложил сдаться
10:16
Украина объявила о гумкоридоре из Сум в Полтаву, но эвакуацию может сорвать Россия
09:56
В Луганской области ночью оккупанты обстреляли жилые дома, садик и интернат
09:39
Грабежи, насилие, пропаганда. В Генштабе ВСУ рассказали, чем занимается РФ на захваченных территориях
08:22
Минимум 18 человек погибли, включая двух детей, в результате удара по Сумам
все новости
ВИДЕО
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15
Российский истребитель сбит под Харьковом
06 марта, 18:51

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция