Shell и ВР отказываются от закупки российской нефти и газа

Британско-нидерландская компания Shell отказывается от закупки российской нефти и газа. А также полностью уходит с рынка Российской Федерации. Об этом сообщает издание nu.nl.



Сообщается, что ранее Shell говорил об отказе от инвестиций в добычу нефти и газа в России, но теперь также прекращает работу почти 400 своих автозаправочных станций. Кроме того, компания не будет покупать нефть и газ в России.



Отмечается, что решение было принято после резкой критики того, как Shell купила партию российской нефти через нефтетрейдера Trafigura по относительно низкой цене в то время, как мировые компании уходят из России из-за ее войны против Украины.



Также от закупок нефти и газа в России отказывается транснациональная нефтегазовая компания BP, передает DW.