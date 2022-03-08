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В «Слуге народа» объяснили слова Зеленского о возможности компромисса по Донбассу с РФ

08 марта 2022, 17:27

В «Слуге народа» объяснили слова Зеленского о возможности компромисса по Донбассу с РФ

Украина не намерена пересматривать свои границы или отказываться от каких-либо частей по требованию России, а также призывает государства-гаранты предусмотреть конкретный договор о безопасности до представления Украине членства в НАТО. Об этом заявила политическая партия «Слуга народа», объясняя высказывания президента Владимира Зеленского в интервью телеканалу ABC News.

«Территориальная целостность Украины не подлежит сомнению. Мы даже теоретически не рассматриваем возможность пересмотра нашей территории или отказа от каких-либо кусков нашей территории. Это недопустимо. Наша Украина – это и Донецк, и Луганск, и Крым. Мы не воспринимаем ультиматумов. Не отказываемся от территорий. Но при этом трезво смотрим на реальность. Крым, Донецк и Луганск оккупированы уже 8 лет. На другой части территории Украины идет полномасштабная война. Мы слышим требование России – признать так называемые «ДНР» и «ЛНР», признать оккупацию Крыма. Понятно, что мы этого не будем делать», – говорится в заявлении.

При этом в «Слуге народа» подчеркивают, что Украине в дальнейшем следует определится, каким образом будет урегулирована жизнь людей на этих территориях в пределах целостного государства.

Также в пропрезидентской партии считают, что странам-гарантам необходимо разработать конкретны договор о безопасности для Украины, который бы отличался от Будапештского меморандума.

«О НАТО и гарантиях для Украины. Альянс не готов принимать Украину к себе в течение ближайших 15 лет, и четко об этом говорит. У нас даже нет поддержки в абсолютно справедливой войне именно от Альянса – только от отдельных государств. Поскольку в ближайшие годы вступление в НАТО невозможно, мы не можем использовать для защиты нашего государства только строчки в Конституции о курсе в Альянс. Курс – это политика. Но не оружие. Не самолеты. Не защита государства. Зато должны говорить о конкретных вещах. О конкретном договоре, который может обеспечить Украине полную безопасность до тех пор, пока НАТО не готово нас принимать. Он должен отличаться от Будапештского меморандума – предусматривать конкретные политические, экономические и военные шаги государств-гарантов безопасности Украины», – уточняют в «Слуге народа».

Такими государствами-гарантами, согласно заявлению партии, могут стать США, Турция, государства-соседи Украины, а Россия со своей стороны должна также юридически зафиксировать, что признает украинскую государственность и гарантирует, что не будет угрожать нашему государству.

«Понятно, что в сегодняшних условиях это звучит абсурдно, учитывая российское вторжение. Но наши Вооруженные силы отразят врага, и нужно будет гарантировать дальнейшее мирное развитие Украины. Тогда будет важно, чтобы Россия поставила свою подпись под гарантиями для нашего суверенитета вместе с другими гарантами», – указывают в политсиле.

Зеленский в интервью ABC News допустил компромисс по оккупированным территориям Донбасса и Крыма в случае переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

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