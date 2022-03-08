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Кулеба: Украине нужны системы ПВО и ПРО, чтобы российские ракеты не убивали мирных жителей

08 марта 2022, 18:12

Кулеба: Украине нужны системы ПВО и ПРО, чтобы российские ракеты не убивали мирных жителей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украине нужно больше международной помощи для закрытия неба от росийских самолетов и ракет. Также он призвал еще ужесточить санкции против России. Об этом он написал в статье для The Washington Post.

Он провел параллели между агрессивными действиями президента РФ Владимира Путина и Гитлера во время Второй мировой войны.

«"Никогда снова" означает действовать, пока не стало слишком поздно. "Никогда снова" означает остановить агрессора до того, как он принесет новые смерти и разрушения. "Никогда снова" означает не позволять страху парализовать нас», — написал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина уже сорвала путинский блицкриг, нанесла катастрофические потери оккупантам и помешала России достичь стратегических целей своего вторжения.

«Но нам нужна дополнительная поддержка. Россия должна столкнуться с более жесткими санкциями, чтобы помешать ей финансировать свое вторжение; Украине потребуются обязательства по поддержанию постоянного потока необходимых вооружений; и нашему народу потребуется финансовая помощь для мирных жителей, пострадавших от российской агрессии, а затем и для восстановления нашей нации», — отметил глава МИД.

«Чтобы остановить Путина, потребуются решительные и незамедлительные шаги. Нам нужны самолеты. Нужны эффективные системы ПВО и ПРО. Нам нужно защитить наше небо, чтобы российские самолеты и ракеты не убили больше мирных жителей. Что касается санкций, необходимо запретить российскому государственному Сбербанку использовать SWIFT, страны должны прекратить покупать российскую нефть, которая теперь запятнана украинской кровью, и запретить российским судам заходить в порты; а твердая валюта российских финансовых институтов в США, Швейцарии, Японии, Великобритании и Евросоюзе должна быть заморожена», — перечислил Кулеба.

Он подчеркнул, что Россия и Путин должны быть полностью изолированы. Российские послы и представители должны быть исключены из международных организаций. Бойкоты и запреты на культурные и спортивные мероприятия должны быть расширены.

«Но можно и нужно сделать гораздо больше, чтобы остановить Россию. Нет времени ждать или колебаться. Настало время пройти это коллективное испытание нашей человечности. "Никогда снова" должно стать лозунгом, призывом к действию, а не торжественным, а пустым обещанием», — резюмировал глава украинского МИД.

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