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ООН рекомендовала сотрудникам не называть войну в Украине войной

08 марта 2022, 18:40

ООН рекомендовала сотрудникам не называть войну в Украине войной

Организация Объединенных Наций разослала сотрудникам электронное письмо с рекомендацией не называть ситуацию в Украине «войной» или «вторжением». Об этом пишет издание Irish Times.

Отмечается, что письма были разосланы, чтобы уравновесить политическую чувствительность, так как Россия жестко пресекает использование слов «война» и «вторжение» внутри страны. Вместо этого сотрудники ООН получили указание использовать термины «конфликт» или «военное наступление».

Кроме этого, отдел коммуникаций ООН проинструктировал сотрудников не добавлять украинский флаг на личные или официальные аккаунты в социальных сетях или веб-сайты.

«Это важное напоминание о том, что мы, как международные гражданские служащие, обязаны быть беспристрастными», — говорилось в письме. «Существует серьезная возможность репутационного риска, на которую недавно обратили внимание высокопоставленные чиновники».

Языковая политика вызвала опасения, что организация заходит слишком далеко, чтобы не обидеть Россию, пишет издание, ссылаясь на представителя Fine Gael по европейским делам Нила Ричмонда: «Дело в том, что только потому, что Россия — большая страна, играющая важную роль в ООН, они оказывают влияние на политику в направлении, которое является просто ложным».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приравнял действия ООН к политике введения цензуры, которые могут негативно отразиться на репутации Организации.

«Трудно поверить, что ООН могла фактически ввести такую же цензуру, какую Кремль вводит сейчас внутри России, запретив использование слов "война" и "вторжение" среди сотрудников ООН. Я призываю ООН оперативно опровергать такие сообщения, если они ложны. На карту поставлена репутация ООН», — написал Кулеба в Twitter.

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