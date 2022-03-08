До 4 тысяч военных РФ погибли с начала вторжения в Украину - разведка США

С начала российского вторжения в Украину 24 февраля погибли от 2 000 до 4 000 российских военнослужащих. Об этом заявил во вторник глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Скотт Берриер, передает CNN.



Во время выступления в комитете по разведке Палаты представителей он сообщил, что разведывательное сообщество имеет «низкую степень уверенности» в своей оценке того, сколько российских войск было убито в Украине, но диапазон составляет от 2 000 до 4 000 военнослужащих.



Берриер сказал, что эта оценка основана как на данных разведки, так и на материалах из открытых источников.