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Байден заявил, что Путин никогда не захватит Украину

08 марта 2022, 19:28

Байден заявил, что Путин никогда не захватит Украину

Президент США Джо Байден заявил, что президенту России Владимиру Путину никогда не удастся захватить всю Украину. Об этом он заявил на брифинге во вторник, передает CNN.

«Путин, похоже, полон решимости продолжать свой кровавый путь, чего бы это ни стоило», — сказал Байден в Белом доме.

«Он уже превратил два миллиона украинцев в беженцев. Россия может и дальше выматывать свое продвижение ужасной ценой, но это уже ясно: Украина никогда не станет победой Путина. Путин может взять город, но он никогда не сможет удержать страну. И если мы сегодня не ответим на нападение Путина на глобальный мир и стабильность, завтра цена свободы и американского народа будет еще выше», — сказал президент США.

Байден также заявил, что украинский народ «вдохновил мир своей храбростью, своим патриотизмом, своей непоколебимой решимостью жить свободно».

«Война Путина принесла огромные страдания и бессмысленные человеческие жертвы женщинам, детям, всем в Украине — как в Украине, так и могу добавить, россиянам», — сказал он.

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