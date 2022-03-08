В Украину за 12 дней войны вернулись около 134 тысяч мужчин

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину из-за границы вернулись 167 тысяч граждан, из них 80% — мужчины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.



«Украинские мужчины продолжают прибывать из-за границы, чтобы встать на защиту Родины. Всего за 12 дней войны из западных участков границы в Украину вернулось 167 тысяч наших соотечественников, из которых около 80 процентов — мужчины», — говорится в сообщении.



Таким образом за 12 дней войны в Украину вернулись около 134 тысяч мужчин.