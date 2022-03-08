Информационная провокация РФ: Подоляк — о запрете ООН называть войну в Украине «войной»

Сообщения о том, что в ООН запретили называть войну России против Украины «войной» является фейком и информационной провокацией РФ. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.



«Некоторые страны развязывают войны, потому что ООН не всегда может ударить по рукам. Фейк об ООН, которая не хочет называть "войну РФ войной" — это информационная провокация РФ, которая хочет создать впечатление, что имеет право убивать граждан Украины и на это никто не будет обращать внимания. РФ = война», — написал Подоляк в Twitter.

Ранее издание Irish Times сообщило, что Организация Объединенных Наций разослала сотрудникам электронное письмо с рекомендацией не называть ситуацию в Украине «войной» или «вторжением».