Лидеры ЕС проведут неформальный саммит о последствиях войны России против Украины

Война, которую Россия ведет против Украины, равно как и ее последствия, будут в центре обсуждения лидеров Европейского союза, которые соберутся на неформальный саммит 10-11 марта в Версале (Франция). Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Россия вернула войну в Европу. Эта неспровоцированная и необоснованная военная агрессия против Украины грубо нарушает международное право и подрывает европейскую безопасность. Россия причиняет невыразимые страдания украинскому населению. Мы воздаем должное народу Украины за мужество, проявленное при защите своей страны. Вместе с Украиной мы твердо стоим на стороне свободы и демократии. Украина — часть нашей европейской семьи», — сказано в пригласительном письме к главам государств и правительств стран-членов ЕС, отправленном президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.



Мишель констатировал, что в ответ на агрессию России Европейский Союз «продемонстрировал единство и силу». «Мы ввели против России самые строгие санкции, которые когда-либо принимались. Европейский Союз и его государства-члены оказывают скоординированную гуманитарную, политическую, финансовую и материальную поддержку Украине. Государства-члены также проявляют огромную солидарность, принимая бесчисленное количество людей, спасающихся от войны. Этот конфликт и его последствия будут в центре нашей неофициальной встречи в Версале 10 и 11 марта, которую любезно примет у себя президент Макрон», — сообщил президент Европейского совета.



При этом он подчеркнул, что за последние годы, «столкнувшись с многочисленными кризисами и вызовами, мы вместе работали над амбициозной стратегической повесткой дня». «В свете недавних событий как никогда важно, чтобы мы предприняли решительные шаги по укреплению нашего суверенитета, уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций», — убежден Мишель.



В этой связи президент Европейского совета предложил обсудить три конкретных вопросах: укрепление оборонного потенциала ЕС, снижение энергетической зависимости, в частности, от российского газа, нефти и угля, и создание более надежной экономической базы.



«Наша встреча начнется 10 марта в 17:30 с обмена мнениями с председателем Европарламента. Наша цель в первый день — сосредоточиться на ситуации в Украине, а также на обороне и энергетике. 11 марта наше утреннее заседание и рабочий обед будут посвящены новой модели роста и инвестиций», — детализировал Мишель.