Россия перебросила в Херсонскую область военный поезд с пулеметчиками ►

Россия перебросила военный поезд длинною в 9 вагонов из оккупированного Крыма в Херсонскую область. Видео было впервые опубликовано в социальных сетях 7 марта журналистом Юрием Бутусовым, однако, как пишет CNN, оно было неверно локализовано. Журналисты проверили подлинность видео и геолокацию и установили, что на видео заснят момент, когда поезд проезжал через Новоалексеевку, а не Мелитополь, как сообщал Бутусов. Новоалексеевка расположенна в 32 км от Крыма, сейчас захвачена российскими оккупантами.



На видео видно, что в составе поезда — на некоторых вагонах нарисована буква «Z» — есть как минимум два вагона с пулеметчиками. Поезд состоит из двух бортовых вагонов, один из которых, по-видимому, перевозит военный автомобиль.



На видео слышно, как женщина выкрикивает ругательства в адрес российских войск, а также «Слава Украине».