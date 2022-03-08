Запад подготовит для Украины «план Маршалла» — Джонсон

Страны Запада подготовят для Украины аналог «плана Маршалла», чтобы помочь с восстановлением Украины после войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает The Telegraph.



«Было достигнуто соглашение о необходимости показать народу Украины сейчас, что что бы не произошло, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена и защищена, мы будем иметь "план Маршалла" для восстановления Украины», — сказал Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).



Он отметил, что Великобритания делает все возможное, чтобы помочь Украине. Он также подчеркнул, что Путину лучше понять, что его агрессия против Украины «не окупается».



«Понятно, что российское вторжение идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах человечества и мира, но и в интересах Путина, если бы он сейчас отступил и вывел войска», — отметил Джонсон.



Инициированный в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом «план Маршалла» способствовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии европейских государств, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

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