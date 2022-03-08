Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Запад подготовит для Украины «план Маршалла» — Джонсон

08 марта 2022, 22:48

Запад подготовит для Украины «план Маршалла» — Джонсон

Страны Запада подготовят для Украины аналог «плана Маршалла», чтобы помочь с восстановлением Украины после войны. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает The Telegraph.

«Было достигнуто соглашение о необходимости показать народу Украины сейчас, что что бы не произошло, когда свободная, суверенная, независимая Украина будет восстановлена и защищена, мы будем иметь "план Маршалла" для восстановления Украины», — сказал Джонсон после встречи с лидерами стран Вышеградской четверки (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия).

Он отметил, что Великобритания делает все возможное, чтобы помочь Украине. Он также подчеркнул, что Путину лучше понять, что его агрессия против Украины «не окупается».

«Понятно, что российское вторжение идет не по графику, который он запланировал. И я думаю, что это было бы не только в интересах человечества и мира, но и в интересах Путина, если бы он сейчас отступил и вывел войска», — отметил Джонсон.

Инициированный в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем К. Маршаллом «план Маршалла» способствовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация индустрии европейских государств, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.

Читайте также:

Великобритания прекратит импорт российской нефти до конца года 

Еще по теме

Прочее
Война Восстановление Великобритания-Украина

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
00:06
Зеленский: Мир не верит в будущее России
23:43
В Минобороны просят украинцев не писать в соцсетях об оружии и технике, переданных Украине
23:41
Российские войска обстреляли «Градами» гуманитарный конвой, который ехал в Мариуполь
23:08
Оккупанты нанесли авиаудары по Житомиру, Бориспольскому и Чугуевскому районам
22:48
Запад подготовит для Украины «план Маршалла» — Джонсон
22:23
Россия перебросила в Херсонскую область военный поезд с пулеметчиками ►
22:09
Лидеры ЕС проведут неформальный саммит о последствиях войны России против Украины
21:18
Российские военные обстреляли школу с переселенцами из Волновахи
21:17
Польша готова предоставить истребители Украине
20:43
Информационная провокация РФ: Подоляк — о запрете ООН называть войну в Украине «войной»
20:37
В Украину за 12 дней войны вернулись около 134 тысяч мужчин
20:07
По факту захвата СИЗО в Старобельске открыто уголовное производство
19:53
Великобритания прекратит импорт российской нефти до конца года
19:49
В Харькове за сутки погибли 27 мирных жителей
19:41
Авианалет по центру Мариуполя: разрушены дома и торговый центр
все новости
ВИДЕО
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция