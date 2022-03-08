Оккупанты нанесли авиаудары по Житомиру, Бориспольскому и Чугуевскому районам

Во вторник, 8 марта, российские оккупационные силы нанесли авиаудар по Житомиру, Бориспольскому району Киевской области и Чугуевскому району Харьковской области.



Как сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, в результате налета разрушено общежитие, где проживали бывшие военные.



«Только что был нанесен ракетно-бомбовый удар по Корбутовке. По общежитию на улице Чудновская. Оно полностью разрушено... В этом доме уже 20 лет живут простые житомиряне. Это отставники, служившие еще в Советской армии. Простые люди, которые получили там квартиры и живут уже много-много лет», — сказал Сухомлин.



Информацию о пострадавших и жертвах он пообещал сообщить позже.

Фото: Facebook Сергей Сухомлин

Кроме того, обстреляли завод «Изоват», который производит 70% минеральной ваты для Украины. По предварительным данным, один человек ранен.



На Киевщине в Бориспольском районе оккупанты нанесли ракетный удар по воинской части.



«Авиаудар по воинской части в Бориспольском районе! Сегодня около 18 часов враг сбросил снаряд в районе Бабкино. Есть травмированные», — сообщили в Нацполиции.



Информация о пострадавших уточняется.



Фото: Нацполиция Украины

В Чугуевском районе Харьковщины около 19:05 враг нанес удар по частным домам поселка Донец. В результате погибли два человека, в том числе ребенок, сообщает ГСЧС.



«Во время авиаудара произошло попадание снаряда в жилой дом, в результате чего погибло 2 человека (из них один ребенок 2015 года рождения)», — говорится в сообщении.



Подразделения ГСЧС спасли из-под завалов одного человека.



Фото: ГСЧС Украины