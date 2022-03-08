В Минобороны просят украинцев не писать в соцсетях об оружии и технике, переданных Украине

Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не распространять в соцсетях информацию об оружии и технике, которую передали Украине партнеры или планируют передать.



По словам Маляр, подобными постами граждане вредят украинской армии.



«Уважаемые соотечественники — огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали... Это очень чувствительная тема и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно". Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите», — написала она в Facebook.



Она отметила, что информацию о количестве оружия и техники в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.