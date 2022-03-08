Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Минобороны просят украинцев не писать в соцсетях об оружии и технике, переданных Украине

08 марта 2022, 23:43

В Минобороны просят украинцев не писать в соцсетях об оружии и технике, переданных Украине

Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала украинцев не распространять в соцсетях информацию об оружии и технике, которую передали Украине партнеры или планируют передать.

По словам Маляр, подобными постами граждане вредят украинской армии.

«Уважаемые соотечественники — огромная просьба до победы не распространять информацию об оружии и технике, которую планируют передавать в Украину или передали... Это очень чувствительная тема и вы все равно не владеете достоверной информацией, потому что она с грифом "секретно". Вы этими постами и репостами вредите государству. Вот просто возьмите себя в руки и не пишите», — написала она в Facebook.

Она отметила, что информацию о количестве оружия и техники в случае необходимости имеют право высказываться только официальные лица и органы власти.

Еще по теме

Люди
Анна Маляр
Прочее
Минобороны

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
00:06
Зеленский: Мир не верит в будущее России
23:43
В Минобороны просят украинцев не писать в соцсетях об оружии и технике, переданных Украине
23:41
Российские войска обстреляли «Градами» гуманитарный конвой, который ехал в Мариуполь
23:08
Оккупанты нанесли авиаудары по Житомиру, Бориспольскому и Чугуевскому районам
22:48
Запад подготовит для Украины «план Маршалла» — Джонсон
22:23
Россия перебросила в Херсонскую область военный поезд с пулеметчиками ►
22:09
Лидеры ЕС проведут неформальный саммит о последствиях войны России против Украины
21:18
Российские военные обстреляли школу с переселенцами из Волновахи
21:17
Польша готова предоставить истребители Украине
20:43
Информационная провокация РФ: Подоляк — о запрете ООН называть войну в Украине «войной»
20:37
В Украину за 12 дней войны вернулись около 134 тысяч мужчин
20:07
По факту захвата СИЗО в Старобельске открыто уголовное производство
19:53
Великобритания прекратит импорт российской нефти до конца года
19:49
В Харькове за сутки погибли 27 мирных жителей
19:41
Авианалет по центру Мариуполя: разрушены дома и торговый центр
все новости
ВИДЕО
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20
Более 4 тысяч участников антивоенных акций задержаны в России
06 марта, 20:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция