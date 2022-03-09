Зеленский: Мир не верит в будущее России

Президент Владимир Зеленский заявил, что мир не верит будущее России, в то время как многие страны помогают и поддерживают Украину. Об этом он сказал в своем видеообращении 8 марта.



«Мир не верит в будущее России. Не говорит о нем. Ни одной перспективы. Они говорят о нас, помогают нам, готовятся поддержать наше восстановление после войны. Потому что все увидели: для народа, который так героически защищается, обязательно наступит вот это "после войны"», — заявил президент.



Он напомнил, что премьер Великобритании Борис Джонсон пообещал, что Запад разработает «план Маршалла» для послевоенного восстановления Украины.



«Войну надо заканчивать и садиться за стол переговоров, но честных и предметных, в интересах людей, а не устаревших убийственных амбиций», — добавил Зеленский.



