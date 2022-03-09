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Россия должна немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя — Верещук

09 марта 2022, 00:20

Россия должна немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя — Верещук

Украина будет требовать от России немедленно открыть гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук, передает «УНН».

«Завтра (9 марта) мы в очередной раз будем требовать от России открытия коридора из Мариуполя в Запорожье. Надеемся, что фокусировка на этом коридоре всего мирового сообщества совершит чудо, и мы откроем этот коридор», — сказала она.

Также Верещук подвела итоги сегодняшней эвакуации людей из Сум в Полтаву.

«Эвакуация из Сум в Полтаву удалась, потому что посредником был Красный Крест. На сегодня 5000 украинцев и украинок смогли покинуть временно оккупированную часть Сумской области и выехать в более безопасное место. Кроме того, 1700 иностранных студентов покинули Сумскую область и поехали в направлении Полтавы, а затем — на Львовщину и дальше в Европу», — рассказала Верещук.

Наряду с этим эвакуировать жителей Мариуполя в Запорожье не удается третий день подряд, заявила она, поскольку город находится в полной осаде.

«Третий день мы просим и требуем от РФ и мирового сообщества открыть гуманитарный коридор. Однако наш груз обстреливают. Мы не можем добраться туда. Люди реально в катастрофической ситуации: не хватает воды, нет света, связи. 300 тысяч человек на сегодняшний день стали заложниками тех, кто позволяет себе обрекать на верную смерть детей, онкобольных, инсулинозависимых, женщин, абсолютно гражданских людей, которые просто хотят уехать», — подчеркнула министр.

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