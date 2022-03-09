Сегодня будет продолжена эвакуация из Сум в Полтаву

Действие гуманитарного коридора из Сум в Полтаву продлено, сегодня с 9.00 до 21.00 можно будет выехать как собственным транспортом, так и автобусами. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.



«Всю ночь работала переговорная группа и было продлено действие гумкоридора из Сум в Полтаву сегодня, 09.03.2022 с 9.00 до 21.00. Можно выезжать собственным транспортом, дополнительно примерно на 14.00 мы возвращаем 22 автобуса из Полтавы на Суммы, которые вчера выехали в первой колонне, и мы их подадим под погрузку для беременных женщин, женщин с детьми, людей старшего возраста и с инвалидностью», - написал он.



Живицкий отметил, что о месте выезда первой организованной колонны в сопровождении Красного креста будет сообщено дополнительно.



Вчера, 8 марта, заработал гуманитарный коридор для города Сумы по маршруту: Сумы-Голубовка-Лохвица-Лубны-Полтава. Были проведены две волны эвакуации гражданского населения. Около пяти тысяч человек уже находятся в безопасности.