Генштаб рассказал о ходе оборонной операции ВСУ

Украиснкая группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.



Так, на Северном и Северо-Западном направлениях продолжается ведение боевых действий в Полесском и Волынском операционных районах, а именно в районах населенных пунктов Нежин, Иваница, Тростянец, идет оборона города Чернигова.



Подчеркивается, что группировка сил и средств обороны Киева отражает наступление противника, наносит огневые поражения его наступательным группировкам и устойчиво удерживает определенные рубежи.



Воздушные силы ВСУ отражают ракетно-бомбовые удары и уничтожают средства воздушного нападения оккупантов, осуществляют противовоздушное прикрытие важных объектов инфраструктуры Украины и группировок войск, рассказали в Генштабе.



Известно, что в населенных пунктах Черниговской области, временно занятых российскими войсками, происходит нарушение норм Международного гуманитарного права. Россияне продолжают скрывать вооружение и помещают военную технику среди жилых домов и в помещениях сельскохозяйственных объектов.