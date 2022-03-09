Мариуполь остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток идет бой

Город Мариуполь на Донетчине остается в осаде, а в Марьинской громаде с начала суток идет бой. Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.



«Оперативная информация о российском вторжении за ночь с 8 на 9 марта. Мариуполь остается в осаде. Россияне снова помешали мирным жителям города уехать, а гуманитарному грузу заехать в город», - написал он.



По его словам, в Марьинской громаде с начала суток идет бой, враг обстреливает украинские позиции из «Градов» и 120-мм минометов.



В Светлодарской громаде обстрелы продолжаются, есть поврежденные дома.



В Авдеевской громаде ночь прошла относительно спокойно, без обстрелов мирного населения и без потерь.



В Торецкой громаде повреждены два дома в пгт Пивничне.