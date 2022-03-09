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МАГАТЭ уже не получает дистанционные данные с систем контроля на ЧАЭС

09 марта 2022, 11:40

МАГАТЭ уже не получает дистанционные данные с систем контроля на ЧАЭС

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о прекращеним дистанционной передачи данных с установленных на Чернобыльской АЭС систем контроля за соблюдением гарантий. Об этом говорится на сайте организации.

«Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси указал на прекращение дистанционной передачи данных с систем контроля за соблюдением гарантий, установленных на Чернобыльской АЭС», – говорится в сообщении.

При этом агентство отметило, что ведет проверку состояния систем контроля за соблюдением гарантий в других местах их нахождения в Украине и в ближайшее время предоставит дополнительную информацию.

Из 15 реакторов страны работают, в том числе два на Запорожской АЭС, подконтрольной с прошлой недели российским войскам, и персонал станций работает посменно. Уровень радиации на объектах был нормальным, говорится в сообщении.

Также о потере связи с чернобыльской системой мониторинга сообщил в своем Twitter и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

«МАГАТЭ неожиданно потеряло связь с Чернобыльской системой мониторинга гарантий. На данный момент никто не понимает, что происходит в Чернобыле и что угрожает региону. Крайне опасная ситуация», – написал он.

Российская армия взяла под контроль два атомных объекта – Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции.

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