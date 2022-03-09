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Путину не выиграть эту войну — Блинкен

09 марта 2022, 21:07

Путину не выиграть эту войну — Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что он «абсолютно убежден, что Путин потерпит поражение, и Россия потерпит стратегическое поражение». Об этом передает CNN.

«Как мы уже говорили, вы можете выиграть битву, но это не значит, что вы выиграете войну — наоборот. Вы можете взять город, но вы не можете взять сердца и умы его жителей, и украинцы демонстрируют это каждый день», — сказал Блинкен на пресс-конференции в Госдепартаменте вместе со своей британской коллегой, министром иностранных дел Лиз Трасс.

Главный дипломат США сказал, что если «цель Путина — навязать какой-то марионеточный режим, сместив существующее правительство и поставив на его место то, которое ему нравится, я думаю, что по реакции украинского народа совершенно очевидно, что он никогда этого не примет».

«И если он попытается навязать такой марионеточный режим, удерживая российские войска в Украине, это будет долгая, кровавая, затяжная неразбериха, в которой Россия будет продолжать тяжело страдать», — сказал Блинкен.

Блинкен сказал, что США пытались предоставить российскому лидеру возможность съехать с дороги, но «каждый раз, когда появлялась возможность» воспользоваться ею, «он нажимал на педаль газа и продолжал идти по этой ужасной дороге, которой он придерживается».

Блинкен сказал, что Россия уже «потерпела неудачу в достижении своих главных целей».

«Она не смогла удержать Украину. Она не сможет удержать Украину в долгосрочной перспективе, опять же, независимо от того, каких тактических побед она может добиться», — сказал он.
Далее госсекретарь заявил, что экономические меры, принятые мировым сообществом, «перечеркнули 30-летний прогресс интеграции России в мир», а «драматический исход» глобальных компаний из России оказывает «глубокое воздействие» в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

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