Информацию о поврежденном и разрушенном имуществе можно будет регистрировать в «Дие»

Через неделю в приложении «Дія» станет доступна возможность регистрации информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



«Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дія" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины», — сказал Шмыгаль.



По его словам, каждый, кто остался без крова, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в приложении.



«Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — подчеркнул Шмыгаль.