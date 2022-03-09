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Информацию о поврежденном и разрушенном имуществе можно будет регистрировать в «Дие»

09 марта 2022, 23:22

Информацию о поврежденном и разрушенном имуществе можно будет регистрировать в «Дие»

Через неделю в приложении «Дія» станет доступна возможность регистрации информации о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Ориентировочно уже через неделю в приложении "Дія" мы начинаем регистрировать информацию о поврежденном и разрушенном имуществе граждан Украины», — сказал Шмыгаль.

По его словам, каждый, кто остался без крова, чей дом или квартира были уничтожены оккупантами, сможет оставить заявку на возмещение в приложении.

«Мы уже создали Фонд восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. И как только война будет завершена, мы начнем восстанавливать все, что разрушил враг», — подчеркнул Шмыгаль.

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