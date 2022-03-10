Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие в войне против России

10 марта 2022, 08:30

В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие в войне против России

В Украине вступил в силу закон о праве гражданским лицам использовать оружие для оказания сопротивления вооруженной агрессии России, сообщает Верховная Рада.

Документ действует на период военного времени.

Еще по теме

Организации
Верховная Рада Украины
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
10:06
В Луганской области за две недели войны погибли 34 человека
09:55
Гуманитарные коридоры открываются для эвакуации
09:40
Российская авиация нанесла новый удар по Мариуполю
09:33
Из-за удара российской армии по детской больнице в Мариуполе погибли три человека
09:17
Из-за обстрела на Харьковщине погибли четыре человека, из них двое детей
08:56
Защитники Мариуполя уничтожили 16 единиц техники захватчиков
08:52
Украинская армия удерживает наступление РФ на трех направлениях, ведет круговую оборону Мариуполя — Генштаб
08:30
В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие в войне против России
08:20
Российская авиация нанесла очередной ночной авиаудар по окрестностям Сум и Ахтырке
23:22
Информацию о поврежденном и разрушенном имуществе можно будет регистрировать в «Дие»
23:00
США не поддерживают идею Польши передать истребители Украине
22:44
Мэр Мариуполя призвал закрыть небо над Украиной
21:07
Путину не выиграть эту войну — Блинкен
20:24
Оккупанты обещают жителям Бердянска российские паспорта и списание долгов
20:13
Германия отказалась передавать истребители Украине
все новости
ВИДЕО
Мэр Мариуполя призвал закрыть небо над Украиной
09 марта, 22:44
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
07 марта, 21:20

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция