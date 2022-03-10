В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие в войне против России

В Украине вступил в силу закон о праве гражданским лицам использовать оружие для оказания сопротивления вооруженной агрессии России, сообщает Верховная Рада.



Документ действует на период военного времени.

Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії рф, використовуючи будь-яку зброю

Документ діє на період військового часу#Вистоїмо#StopRussianAggression pic.twitter.com/SCnMICNbxM — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) March 9, 2022