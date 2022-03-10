Российская авиация нанесла новый удар по Мариуполю

Российские войска совершили очередной авианалет на Мариуполь, в результате которого пострадали мирные жители. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского городского совета.



«Снова авианалет на мирный город. Сегодня в 8:00 в районе проспекта Строителей, 110 российские оккупационные войска из самолетов обстреляли мариупольцев. По предварительной информации есть один погибший», - сказано в сообщении.



«Войска России целенаправленно и безжалостно уничтожают мирное население Мариуполя. Весь мир должен знать о преступлении России против человечества, против Украины и против мариупольцев!», - заявили в Мариупольском горсовете.



Напомним, что, 9 марта после бомбардировки российскими самолетами детской больницы в Мариуполе три человека погибли, в том числе один ребенок — девочка. Пострадали 17 человек (дети, женщины, врачи).