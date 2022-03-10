Гуманитарные коридоры открываются для эвакуации

Гуманитарные коридоры для эвакуации открываются с 9 часов утра из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки и Белгородки, а также из Мариуполя с разминированием дороги. Об этом сообщила на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук.



Она отметила, что гуманитарные коридоры открываются по следующим маршрутам:

- из города Тростянец в направлении города Полтава;

- из Краснополья в направлении Полтавы;

- из Сум в направлении города Полтава;

- из Мариуполя в направлении Запорожья;

- из Волновахи в направлении города Покровс;к

- из городов Изюм в город Лозовая Харьковской области;

- из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель, Стоянка и Белгородка– в Киев.



Маршруты эвакуации такие:



Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Люди частично поедут на автобусах, частично на собственном транспорте.



Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Также частично на автобусах, частично на собственном транспорте.



Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Из города Сумы люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза людей, у которых нет личного транспорта.



Мариуполь - Портовское - Мангуш в обход Никольское - Республика - Розовка - Бильмак - Пологое - Орехов - Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.



Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар - Покровск.



Изюм - Малая Комышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая. Автобусы для эвакуации будут выезжать из города Лозовая.



Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, Стоянка, Белгородка – Киев. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.



Верещук не уточнила адреса сбора людей.