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Гуманитарные коридоры открываются для эвакуации

10 марта 2022, 09:55

Гуманитарные коридоры открываются для эвакуации

Гуманитарные коридоры для эвакуации открываются с 9 часов утра из Сум, Тростянца, Краснополья, Изюма, Волновахи, Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Бородянки, Стоянки и Белгородки, а также из Мариуполя с разминированием дороги. Об этом сообщила на брифинге министр реинтеграции Ирина Верещук.

Она отметила, что гуманитарные коридоры открываются по следующим маршрутам:
- из города Тростянец в направлении города Полтава;
- из Краснополья в направлении Полтавы;
- из Сум в направлении города Полтава;
- из Мариуполя в направлении Запорожья;
- из Волновахи в направлении города Покровс;к
- из городов Изюм в город Лозовая Харьковской области;
- из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель, Стоянка и Белгородка– в Киев.

Маршруты эвакуации такие:

Тростянец - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Люди частично поедут на автобусах, частично на собственном транспорте.

Краснополье - Верхняя Сыворотка - Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Также частично на автобусах, частично на собственном транспорте.

Сумы - Голубовка - Ольшана - Недригайлов - Коровинцы - Ромны - Андрияшевка - Лохвица - Лубны - Полтава. Из города Сумы люди выедут на личном транспорте, а из Полтавы будут отправлены автобусы для вывоза людей, у которых нет личного транспорта.

Мариуполь - Портовское - Мангуш в обход Никольское - Республика - Розовка - Бильмак - Пологое - Орехов - Запорожье с обязательным разминированием по всему маршруту.

Волноваха - Валерьяновка - Новоандреевка - Кирилловка - Угледар - Покровск.

Изюм - Малая Комышеваха - Барвенково - Близнецы - Лозовая. Автобусы для эвакуации будут выезжать из города Лозовая.

Из городов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель – в Киев, Стоянка, Белгородка – Киев. Для эвакуации людей будут направлены автобусы из Киева.

Верещук не уточнила адреса сбора людей.

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