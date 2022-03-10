В Луганской области за две недели войны погибли 34 человека

С начала российского вторжения в Украину в Луганской области от обстрелов погибли 34 человека, за последние сутки – восемь. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Сергей Гайдай.



«Враг около двухсот раз открывал огонь в нашу сторону. В последнее время россияне обстреливают артиллерией и градами многоэтажки Северодонецка, Лисичанская, Рубежного – бьют по беззащитным гражданам», - говорится в сообщении.



Уточняется, что в результате российского вторжения повреждены или разрушены 224 здания. Из них 109 – в течение недели, 38 – за последние 24 часа.



9 марта армия РФ открывала огонь, преимущественно, в направлении Северодонецка, Рубежного, Попасной.