Начались переговоры глав МИД Украины, России и Турции

Встреча глав МИД Украины, России и Турции. Фото: Anadolu

В турецкой Анталье началась трехсторонняя встреча глав МИД Украины Дмитрия Кулебы, Россия Сергея Лаврова и Турции Мевлюта Чавушоглу. Об этом сообщает агентсво Anadolu.



Встреча в гостинице Regnum Carya началась в 11:25 по местному времени и проходит в преддверие Дипломатического форума в Анталье.



Анкара, предлагающая России и Украине посредничество, поддерживает хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом.



Ранее сегодня Чавушоглу провел отдельные встречи с Лавровым и Кулебой. Как сообщает турецкая сторона, обсуждались пути выхода из ситуации, сложившейся в последние недели в Украине.



Анкара выступает за диалог и неоднократно заявляла о готовности к посредничеству между двумя соседними странами. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Москву и Киев к незамедлительному прекращению огня.

В Беларуси ранее состоялись три раунда российско-украинских переговоров, которые не привели к существенному прогрессу в окончани развязанной России войны. По итогам последней встречи было принято решение об открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из ряда городов Украины.