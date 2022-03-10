Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Сегодня в Энергодар и Мариуполь снова попытаются доставить гуманитарную помощь

10 марта 2022, 11:45

Сегодня в Энергодар и Мариуполь снова попытаются доставить гуманитарную помощь

Гуманитарные конвои в города Энергодар Запорожской области и Мариуполь Донецкой области отправились в четверг. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Сегодня у нас организовано два гуманитарных конвоя. Один снова в Энергодар для того, чтобы снова доставить туда провиант и лекарства. Второй конвой на Мариуполь, который должен доставить тоже воду, лекарства, еду и довезти автобусы, которые потом будут вывозить людей», - сказал Старух в видеообращении.

Внутри Запорожской области, по его словам, начинается частичная организованная эвакуация из городов Орехов, Гуляйполе, Комышеваха и Степногорск в Запорожье, «чтобы в случае боевых действий местное население, наши земляки, гражданское население осталось невредимым».

Еще по теме

Места
Мариуполь Энергодар

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:24
В «ДНР» пообещали скорое завершение мобилизации
22:28
«ДНР» ограничила подачу воды по всей территории ОРДО
21:20
В Донецке неспокойно: Как живет город сегодня
13:05
«ДНР» устроила прощание с «Вохой» в центре Донецка
07:56
В Луганске горит нефтебаза
21:32
Путин присвоил звание героя России посмертно командиру боевиков «ДНР»
07:12
В Волновахе убит наследник «Моторолы» по батальону «ДНР»
22:20
Зеленский обратился к Донецку и Луганску: Боритесь за свою свободу вместе с Херсоном и Бердянском ►
23:03
Правозащитники рассказали, что делать мобилизованным в Крыму и ОРДЛО
20:57
Война России против Украины. Что происходит на самом деле? Дайджест НД ►
17:52
Госизмена: Глава Станично-Луганской администрации перешел на сторону «ЛНР»
23:09
«ЛНР» объявила своими пункты пропуска через госграницу с РФ в захваченных районах Луганщины
22:16
В подконтрольных «ЛНР» Ровеньках произошел взрыв на нефтебазе
04:57
ПУТИН ОБЪЯВИЛ О ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
02:51
В Донецке не работает мобильная связь «Феникса»
все новости
12:19
Россия нанесла новый авиаудар по Мариуполю
12:18
Кулеба о переговорах с Лавровым: Нет прогресса в вопросе прекращения огня
11:45
Сегодня в Энергодар и Мариуполь снова попытаются доставить гуманитарную помощь
11:25
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10:58
Начались переговоры глав МИД Украины, России и Турции
10:06
В Луганской области за две недели войны погибли 34 человека
09:55
Гуманитарные коридоры открываются для эвакуации
09:40
Российская авиация нанесла новый удар по Мариуполю
09:33
Из-за удара российской армии по детской больнице в Мариуполе погибли три человека
09:17
Из-за обстрела на Харьковщине погибли четыре человека, из них двое детей
08:56
Защитники Мариуполя уничтожили 16 единиц техники захватчиков
08:52
Украинская армия удерживает наступление РФ на трех направлениях, ведет круговую оборону Мариуполя — Генштаб
08:30
В Украине вступил в силу закон, позволяющий гражданским использовать оружие в войне против России
08:20
Российская авиация нанесла очередной ночной авиаудар по окрестностям Сум и Ахтырке
23:22
Информацию о поврежденном и разрушенном имуществе можно будет регистрировать в «Дие»
все новости
ВИДЕО
Мариуполь до и после обстрелов показали со спутника ►
10 марта, 11:25
Мэр Мариуполя призвал закрыть небо над Украиной
09 марта, 22:44
«Вышел в магазин за продуктами». Боевик «ЛНР» рассказал СБУ, что его мобилизовали прямо на улице
08 марта, 17:56

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция