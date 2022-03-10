Сегодня в Энергодар и Мариуполь снова попытаются доставить гуманитарную помощь

Гуманитарные конвои в города Энергодар Запорожской области и Мариуполь Донецкой области отправились в четверг. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



«Сегодня у нас организовано два гуманитарных конвоя. Один снова в Энергодар для того, чтобы снова доставить туда провиант и лекарства. Второй конвой на Мариуполь, который должен доставить тоже воду, лекарства, еду и довезти автобусы, которые потом будут вывозить людей», - сказал Старух в видеообращении.



Внутри Запорожской области, по его словам, начинается частичная организованная эвакуация из городов Орехов, Гуляйполе, Комышеваха и Степногорск в Запорожье, «чтобы в случае боевых действий местное население, наши земляки, гражданское население осталось невредимым».