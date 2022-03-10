Кулеба о переговорах с Лавровым: Нет прогресса в вопросе прекращения огня

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили вопрос прекращения огня на 24 часа, но не достигли прогресса в этом вопросе. Об этом во время брифинга сообщил украинский министр.



«Мы также обсудили вопрос 24-часового прекращения огня, чтобы решить наиболее неотложные гуманитарные вопросы. Мы не достигли прогресса в этом, поскольку кажется, что в России другие лица принимают решения по этому вопросу», - сказал Кулеба.



Он также отметил, что прекращение огня Россия привязывает к выполнению требований, выдвигаемых Путиным в адрес Украины.



По словам Кулеба, Украина ищет дипломатические решения, но пока их нет, «мы будем самоотверженно защищать нашу землю и наших людей от российской агрессии», - подчеркнул Дмитрий Кулеба.