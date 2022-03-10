Макрон и Шольц обсудили войну в Украине с Путиным

Президент Франции и немецкий канцлер провели телефонную беседу с президентом РФ по поводу российского военного вторжения в Украину, передает агентство Bloomberg.



Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вместе с президентом Франции призвал решать ситуацию в Украине путем переговоров.



В свою очередь немецкий телеканал NTV отмечает, что Макрон и Шольц в разговоре с российским президентом также высказали необходимость добиться немедленного прекращения огня в Украине. Также стороны договорились оставаться в контакте в ближайшие дни.