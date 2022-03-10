С начала вторжения России в Украине погиб 71 ребенок, более 100 детей получили ранения

С начала вторжения Российской Федерации в Украине погиб 71 ребенок и получили ранения более 100 детей. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Так, в Малине Житомирской области в результате авиационного удара разрушены 7 частных одноэтажных жилых домов, погибли 5 человек, из них трое детей (пятилетняя девочка и двое детей 2021 года рождения). 16-летний юноша погиб при обстреле на рынке в поселке Жуковского на Харьковщине.



Кроме того, ночью в результате очередного артиллерийского обстрела в селе Слобожанское Изюмского района Харьковской области вражеский снаряд попал в частный жилой дом. Под завалами погибли 4 человека: 2 женщины и 2 ребенка, 5-летней девочке удалось выжить.



В Ирпене Киевской области 10-летняя девочка получила сквозное осколочное ранение и находится в больнице в тяжелом состоянии.