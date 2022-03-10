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Зеленский анонсировал программу восстановления городов

10 марта 2022, 15:46

Зеленский анонсировал программу восстановления городов

Президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству разработать программу восстановления украинских городов. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По его словам, для каждого пострадавшего города будет создана специальная государственная программа.

«Чернигов и Сумы, Ахтырка и Житомир, Изюм, Мариуполь и все города, в которые приходило зло, не будут видеть и следа от российского вторжения», - сказал он, добавив, что это будут: «Лучшие архитекторы. Лучшие компании. Лучшие проекты. Для каждого города!».

Российские войска 24 февраля рано утром ворвались на территорию Украины. Противник атаковал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, в частности, бомбил Киев, Чернигов, Харьков, Житомир, Херсон и Мариуполь.

2 марта министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов пообещал, что государство и его граждане отстроят всю инфраструктуру, которую уничтожает противник.

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