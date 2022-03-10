Зеленский подписал закон о конфискации российского имущества

Президент Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии в Украине имущества Российской Федерации и ее резидентов. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Документ определяет правовые основы принудительного изъятия по мотивам общественной или военной необходимости объектов права собственности Российской Федерации, как государства, начавшего полномасштабную войну против Украины, и ее резидентов.



Согласно Закону, принудительное изъятие в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов осуществляется «без какой-либо компенсации их стоимости, учитывая полномасштабную агрессивную войну, которую Российская Федерация развязала и ведет против Украины и Украинского народа».