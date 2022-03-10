Российский корабль стрелял в воздух вблизи Одессы

Корабль-разведчик Черноморского флота Российской Федерации приблизился к одесскому побережью и, по предварительной информации, осуществил 5 выстрелов в воздух. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



«Мне кажется, это была проверка, разведка, чтобы выявить наши огневые позиции сил ПВО. По данным, которые есть на эту минуту, нет у нас пострадавших, нет разрушений», - отметил Братчук.



Он также отметил, что часть российской эскадры, которая ранее отошла от Одессы, остается возле Крыма.