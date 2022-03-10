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Ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует — премьер Нидерландов о перспективах Украины

10 марта 2022, 18:52

Ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует — премьер Нидерландов о перспективах Украины

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не видит возможности быстрого присоединения Украины к ЕС, заявляя, что такой ускоренной процедуры вступления не существует. Об этом Рютте заявил, прибыв на саммит лидеров ЕС в Версале в четверг, сообщает «Европейская правда».

Рютте сказал, что Нидерланды стали одной из стран, первой вышедшей с военной поддержкой Украины, и одной из первых, кто выступил за мощный санкционный пакет против России. Впрочем, по поводу возможности ускоренного вступления Украины в ЕС Рютте не видит перспектив.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что Нидерланды и Украина стоят плечом к плечу, но нет такой вещи, как ускоренное вступление. Его не существует», — заявил нидерландский премьер.

Ранее Рютте заявлял, что его страна пытается сделать для Украины все, что может в краткосрочной перспективе. Но говорить о членстве в ЕС сейчас не ко времени.

По информации СМИ, лидеры ЕС на неформальном саммите в Париже в четверг собираются пообещать поддержку Украине, но предположительно не предложат Украине ускоренное членство в ЕС.

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