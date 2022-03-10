Россияне регулярно обстреливают «зеленый коридор» с мирными людьми - глава Луганской ВГА

Российские военные препятствуют эвакуации жителей Луганской области, которые пытаются выехать с оккупированных или постоянно обстреливаемых территорий. Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации (ВГА) Сергей Гайдай в интервью УНИАН.



Он утверждает, что очень много людей хотят выехать, но рискуют попасть под обстрел российских войск.



«Мы не можем верить россиянам. Они же давали добро на "зеленый коридор" и в Сумах, и в Мариуполе не раз. Как только люди садились в автобусы, сразу начиналась стрельба или обстрелы с тяжелого вооружения», - рассказал Гайдай.



Он отметил, что все его переговоры с международными организациями не принесли никакого положительного результата. Эвакуация населения производится в основном по железной дороге.



«Там, где "Укрзалізниця" нам помогает, там мы тихонько увозим людей. Россияне обстреливают железнодорожный путь, но наши ремонтники ремонтируют. Мы вывозим людей по 1,5-2 тысячи за раз… Их, по крайней мере, не обстреливают», - рассказал глава Луганской ВГА.



Эвакуационные поезда идут на запад почти каждый день. 8 марта эвакуации на было - не успели отремонтировать обстрелянный путь.



«Я не хочу говорить о планах. Если скажем, что завтра будет поезд, россияне намеренно обстреливают рельсы», - подчеркнул глава Луганской ВГА.