В Киевской, Сумской и Харьковской областях смогли эвакуировать людей, Мариуполь остается заблокированным

За прошедшие два дня украинским властям удалось вывезти людей из зоны боевых действий в Харьковской, Сумской и Киевской областях, эвакуация в Мариуполе и окрестностях остается невозможной из-за продолжающихся атак оккупантов. Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.



Она рассказала, что из городов Сумы, Тростянец и Краснополье в направлении Полтавы за минувшие два дня было вывезено более 60 тысяч человек, из Изюма в Лозовую Харьковской области смогли выехать около 3000 человек. Из Бучи, Ирпеня, Гостомеля и Ворзеля на Киевщине 9 марта эвакуировали около 20 тысяч человек, эвакуация там продолжается.



С пятого марта украинская сторона пока что безуспешно пытается организовать гуманитарный коридор в Волновахе и Мариуполе. В частности, в Мариуполь не удается завезти гуманитарную помощь.



«Самая большая боль, о которой я не могу молчать и буду просить весь мир помогите Мариуполю. Там реальная гуманитарная катастрофа. Мы не смогли отвезти туда сегодня даже гуманитарный груз. Ни вода, ни медикаменты, ни продукты не попали к людям, которые под тотальным обстрелом», — заявила Верещук.

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