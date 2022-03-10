Россияне перебили газопровод высокого давления под Светлодарском

Российские войска обстреляли территорию под Светлодарском, повредив газопровод высокого давления. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Как горит поврежденный газопровод, видно издалека. Газовики вскоре выяснят, каким образом и насколько быстро удастся его восстановить», - написал он в Telegram.



Кириленко рассказал, что незадолго до этого российские войска нанесли авиаудар по селу Рубцы в Лиманской общине. Там разрушена котельная в школе и несколько домов, выбиты окна в детском саду. Ранее в результате обстрела был поврежден забор дома и окно в хозяйственном помещении амбулатории в Александрополе.



«Несмотря на постоянные обстрелы, в области усердно работают ремонтные бригады. Мы полностью возобновили электроснабжение в Светлодарске, Новоселовке и Александрополе. За исключением трех улиц в окрестностях, электричество вернули и ко всему Новолуганскому», - отметил глава администрации.



Он сообщил, что продолжаются работы в Луганске. Без электричества и воды остается Мироновка, где пока нет возможности начать ремонт.