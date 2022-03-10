Макрон не видит возможности включить Украину в ЕС во время войны с РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон завил, что не поддерживает идею присоединения Украины к Европейскому Союзу во время войны с Россией. Об этом он сказал в кулуарах саммита ЕС в четверг, передает BFMTV.



Отвечая на вопрос о вступлении Украины в ЕС, Эммануэль Макрон сказал, что он не «за».



«Можем ли мы открыть процедуру присоединения со страной, находящейся в состоянии войны? Я так не думаю», — сказал французский лидер.



Макрон отметил, что война в Украине — это огромная травма, которая приведет к полному пересмотру архитектуры Европы.



Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не видит возможности быстрого присоединения Украины к ЕС, так как ускоренной процедуры вступления не существует.



Европейский парламент 1 марта подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, в которой рекомендуется членам Евросоюза работать над предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС.