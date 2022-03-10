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ВСУ захватили российский комплекс Панцирь-С1

10 марта 2022, 20:49

ВСУ захватили российский комплекс Панцирь-С1

Подразделения Сил специальных операций (ССО) захватили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

«ССО работают! Еще одна успешная операция, еще один «особый» трофей: российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1», - сказано в сообщении.

Панцирь-С1 предназначен для защиты от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Особенность комплекса Панцирь-С1 заключается в совмещении многоканальной системы захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением, что создает непрерывную зону перехвата цели по высоте от 0 м и по дальности от 200 м. Достижимость по высоте 1 км по дальности 20 км даже без внешней поддержки. Экспортная цена таких ЗРПК составляет до 20 млн долларов.

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