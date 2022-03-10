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Двое белорусов погибли при обстреле Коростеня с территории Беларуси

10 марта 2022, 21:22

Двое белорусов погибли при обстреле Коростеня с территории Беларуси

Три человека погибли в результате авиаудара по Коростеню в Житомирской области в ночь с 9 на 10 марта. Среди погибших — два гражданина Беларуси. Об этом сообщил мэр Коростеня Владимир Москаленко.

Один человек погиб на месте, еще двое получили ожоги, несовместимые с жизнью. По словам Москаленко, обстрел велся с территории Беларуси.

«Результаты обстрела с самолетов вы можете увидеть: практически разрушены все помещения. К сожалению, есть погибший, два человека в больнице с очень значительными ожогами, которые не совместимы с жизнью, поэтому фактически три погибших. Два из них — белорусы, которые стояли здесь машинами, попросились на период, пока будут уезжать. И они не знали, что как раз из белорусских аэродромов вылетят российские самолеты и будут бомбить город Коростень», — сообщил он.

Также бомбы попали на улицу Поляковой и на улицу Кемского, 58, где находится РЭС.

Москаленко сообщил, что из Коростеня выехало уже 60-70% населения, ощущается нехватка специалистов, обеспечивающих функционирование критической инфраструктуры города.

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