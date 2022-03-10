Украина поблагодарила Шойгу за коррупцию в министерстве обороны России

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.
Глава НАПК в письме выразил благодарность «за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе».
Копии письма также были направлены на госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.
Среди свидетельств влияния коррупции на боеспособность российских войск в частности указаны следующие:
- защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;
- бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, надеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;
- использование для передвижения личного состава автомобиля ЗИЛ-130.
«Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких», - подчеркнул Новиков.
Глава НАПК не смог пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки «О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях». Он отметил, что существует риск того, что «частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще крайне высок» и предложили дополнить памятку следующей пошаговой инструкцией:
«В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:
– добраться до ближайшего населенного пункта;
– отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие;
– извиниться за пересечение границы без паспортного контроля;
– подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме;
– ждать своего возвращения домой».
Председатель НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также пояснил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.