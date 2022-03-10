Украина поблагодарила Шойгу за коррупцию в министерстве обороны России

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков направил благодарность министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщила пресс-служба НАПК.



Глава НАПК в письме выразил благодарность «за неоценимый вклад в то, что российские средства и ресурсы для нападения на Украину были разворованы еще на этапе их накопления на границе».



Копии письма также были направлены на госдуму РФ, Совет Федерации и Фонд борьбы с коррупцией.



Среди свидетельств влияния коррупции на боеспособность российских войск в частности указаны следующие:

- защита российских танков Т-72 и Т-80, изготовленная из картонных лотков из-под яиц;

- бронежилеты, изготовленные из картона вместо бронированных пластин, надеты на членов экипажа захваченного российского бронеавтомобиля Барнаул-Т;

- использование для передвижения личного состава автомобиля ЗИЛ-130.



«Кроме очевидного комфорта, который испытывают российские военные в открытом кузове при украинских мартовских морозах, скорость передвижения этого транспортного средства, а также яркий аквамариновый цвет кузова позволяют силам местной территориальной обороны эффективно проходить тренировочную подготовку по эксплуатации современного вооружения из легких», - подчеркнул Новиков.



Глава НАПК не смог пройти мимо того факта, что в картонных бронежилетах были спрятаны памятки «О порядке выявления коррупционных и других нарушений при выявлении конфликта интересов в военных подразделениях». Он отметил, что существует риск того, что «частный интерес российского солдата сохранить свою жизнь вместо выполнения приказов его командования все еще крайне высок» и предложили дополнить памятку следующей пошаговой инструкцией:



«В случае пересечения границы с Украиной российский военнослужащий обязан:

– добраться до ближайшего населенного пункта;

– отойти от техники на безопасное расстояние и бросить оружие;

– извиниться за пересечение границы без паспортного контроля;

– подождать украинских военных, которые позволят позвонить маме;

– ждать своего возвращения домой».



Председатель НАПК выразил надежду на плодотворное сотрудничество по предоставленным рекомендациям. Он также пояснил, что письмо было отправлено именно сейчас, поскольку в России еще есть иностранная компьютерная техника, позволяющая просматривать фотографии.



