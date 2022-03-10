Россияне разрушили более 400 объектов инфраструктуры в Донецкой области

Российские войска разрушили и повредили за две недели войны более 400 объектов инфраструктуры в Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



«Россия уничтожает Донетчину! Сейчас невозможно подсчитать все, что разрушили россияне в Мариуполе и Волновахе. Когда удастся установить эту информацию, общий список будет гораздо, гораздо длиннее. Но даже без этого за две недели войны российские оккупанты разрушили и повредили более 400 объектов инфраструктуры в области», - заявил Кириленко.



По его информации, повреждены 34 объекта электроснабжения, 16 объектов газоснабжения, 8 объектов водоснабжения, 9 медучреждений, 2 образовательных учреждения, 13 мостов (12 из которых уничтожены полностью), а также 248 многоквартирных и 127 частных домов.



«Все это мы восстановим. Главное – сохранить жизни наших земляков. Над этим мы работаем круглосуточно», - подчеркнул глава администрации.



Он посоветовал россиянам учить слово «репарация».



«Они заплатят за все!», – заверил Кириленко.