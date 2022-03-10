Россию не исключат из Интерпола, несмотря на просьбы ряда стран

Интерпол не планирует вводить санкции против России за ее вторжение в Украину. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление организации.



«В уставе Интерпола говорится, что организация должна поддерживать сотрудничество между правоохранительными органами и обеспечивать открытые каналы связи. Мандат Интерпола не предусматривает введение санкций, принятие карательных мер. Кроме того, в уставе не говорится о возможности исключения страны или о приостановке ее членства», — отмечается в заявлении Интерпола.



В то же время, в Интерполе решили, что на данный момент запросы московского бюро Интерпола пока направляются не напрямую в ту или иную страну, а сначала — в Генеральный секретариат организации. Там будут проверять эти запросы на соответствие правилам Интерпола.



Ранее ряд стран призвал Интерпол приостановить членство России в организации.